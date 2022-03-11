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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن تدريب الأفارقة في مجالات الطاقة: مصر لا تنسى دعم الأشقاء

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أشادت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بتعاون مصر مع الدول الإفريقية لبناء القدرات البشرية فى مجالات الطاقة المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تدعيم التعاون مع كافة الدول، وبناء وإعداد الكوادر البشرية في جميع دول القارة الافريقية.

وثمنت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود وزارة الكهرباء لبناء قدرات 8481 متدرب إفريقي، حيث شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 64 متدرباً من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتى، بوروندي، الصومال، أوغندا فى خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "إدارة الطاقة"، "الادارة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء"، "تشغيل وصيانة محطات كهرباء الديزل"، "تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية"، "تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".

وأكدت النائبة، أن تطورات السنوات الأخيرة قد ضاعفت من مسئوليات مصر ودورها تجاه القارة الإفريقية التي لا تنساهم، خاصة في ضوء الآثار السلبية لجائحة كورونا على إفريقيا، وأن الشعوب الإفريقية تتطلع إلى مصر التي حققت مستويات جيدة من الاستقرار السياسي والأمني، ومن النمو الاقتصادي رغم جائحة كورونا، ورغم تقلبات الاقتصاد العالمي، ونجحت في تجاوز العديد من التحديات الداخلية والإقليمية، وهو أمر يضاعف من مسئولية مصر تجاه الدولة الشقيقة .

وأوضحت النائبة، أن الدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة يأتي ضمن خطة مصرية طموحة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكافة دول القارة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية للوفاء بأهداف التنمية الأفريقية.  

يذكر أن هذه البرامج وتُعد أحد الأنشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الافريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الافريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وألقى الدكتور شاكر أثناء الإحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية التى قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ8481 متدرب افريقى تضمنت عدد من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كافة نفقات التدريب والاقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية بلغت حوالى 164 برنامج تدريبى و4  ورش عمل لتدريب 2501 متدرب (من 26 دولة افريقية) فى مجالات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

الكهرباء وزير الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب جائحة كورونا

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