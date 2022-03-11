عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تشارك في مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء

مهرجان أبيدوس الأول
مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء بسوهاج

شاركت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، في  مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري.

وأشادت اسحق خلال تصريحاتها باهتمام القيادة السياسية الكبيرة التي توجهه لأبناء الصعيد، منوهة أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ترجمة حقيقية لهذا الاهتمام على أرض الواقع.

 

وحضر حفل الافتتاح محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما حضر اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، و العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية، وقيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمئات من أبناء وأهالي سوهاج.

 

يذكر أن برنامج مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء يتضمن إقامة 3 حفلات يحييها كوكبة من فناني مصر على مدار ثلاث أيام متتالية بدأت امس الخميس الحفل الأول والذي أحياه الفنان " هشام عباس "، ثم حفل اليوم الجمعة  ويحييه الفنان " علي الحجار"، ثم يختتم المهرجان ثالث حفلاته غدا السبت، بحضور الفنان " مدحت صالح " لإحياء حفل الختام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

خلال ٢٤ ساعة ..الداخلية تضبط ١٢٨ قضية تموينية لأكثر من ١٢٩٤ طن مواد غذائية

شرطة برلين تكشف كواليس حادث حريق مدرسة “لومونوسوف” الروسية الألمانية

ملتقى أبحاث الحج والعمرة : التوسع في تصميم المنصات والتطبيقات الإلكترونية

ماكرون يحذر من مجاعة في أفريقيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء 20% بسبب حرب أوكرانيا

ماكرون: 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا.. والتخلص من التبعية للفحم والنفط الروسي 2027

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

فيديو

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ