أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تشارك في مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء

شاركت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، في مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري.

وأشادت اسحق خلال تصريحاتها باهتمام القيادة السياسية الكبيرة التي توجهه لأبناء الصعيد، منوهة أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ترجمة حقيقية لهذا الاهتمام على أرض الواقع.

وحضر حفل الافتتاح محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما حضر اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، و العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية، وقيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمئات من أبناء وأهالي سوهاج.

يذكر أن برنامج مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء يتضمن إقامة 3 حفلات يحييها كوكبة من فناني مصر على مدار ثلاث أيام متتالية بدأت امس الخميس الحفل الأول والذي أحياه الفنان " هشام عباس "، ثم حفل اليوم الجمعة ويحييه الفنان " علي الحجار"، ثم يختتم المهرجان ثالث حفلاته غدا السبت، بحضور الفنان " مدحت صالح " لإحياء حفل الختام .