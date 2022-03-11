عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مستهل الدور الثاني

فوز آنسات طائرة المنيا على مسيحية أسيوط بثلاثية نظيفة

فريق آنسات المنيا
فريق آنسات المنيا للكرة الطائرة

حقق فريق آنسات نادي المنيا للكرة الطائرة فوز غالي خارج الأرض في لقاء جمع الفريق مع فريق مسيحية أسيوط على صالة جامعة، أسيوط وانتهى لصالح المنيا بثلاثية نظيفة بالدوري العام.

تمكن فريق المنيا من السيطرة على اللقاء بحسم أشواط اللقاء الثلاثة بالنتائج التالية: الشوط الأول (٢٥-١٨)، والثاني (٢٥-٢٠)، والثالث (٢٥-١٤) ليرتفع رصيد المنيا لـ٥ نقاط.

txt

تحرير 6 محاضر خلال حملة تموينية لمتابعة الأسواق بديرمواس في المنيا

txt

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1818 مواطن بعرب السلطان حسن

كما سيحل فريق المنيا ضيفـًا على الاتحاد السكندري في منتصف الشهر، في لقاء يجمعهم في تمام الثانية ظهرًا، على صالة الاتحاد السكندري.

ويقود فريق المنيا خلال منافسات هذا الموسم كلًا من أشرف محمد صابر وماجد فوزي، وإشراف على فريق البنات رانيا مختار وإداري الفريق عمر محمد طلعت، تحت قيادة إبراهيم عبدالحكم رئيس الجهاز الفني للكرة الطائرة بالنادي.

المنيا جامعه أسيوط صحة المنيا الاتحاد السكندري الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

إعصار قنبلة.. كارثة مناخية تهدد عشرات الملايين في أمريكا خلال أيام ..فيديو

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

موضوعات متعلقة

تحرير 6 محاضر خلال حملة تموينية لمتابعة الأسواق بديرمواس في المنيا

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: ندعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لحماية المدنيين .. فيديو

اليونيسف تحذر من انزلاق اليمن إلى المجاعة تأثرًا بانهيار الاقتصاد

فضل زيارة قبر الوالدين في يوم الجمعة .. دار الإفتاء تجيب

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

15 دقيقة .. حارس الوداد يحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم

بعثات مصرية وأجنبية تواصل أعمالها في مناطق آثار الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

موعد انتهاء التقلبات الجوية... تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ