فوز آنسات طائرة المنيا على مسيحية أسيوط بثلاثية نظيفة

في مستهل الدور الثاني

حقق فريق آنسات نادي المنيا للكرة الطائرة فوز غالي خارج الأرض في لقاء جمع الفريق مع فريق مسيحية أسيوط على صالة جامعة، أسيوط وانتهى لصالح المنيا بثلاثية نظيفة بالدوري العام.

تمكن فريق المنيا من السيطرة على اللقاء بحسم أشواط اللقاء الثلاثة بالنتائج التالية: الشوط الأول (٢٥-١٨)، والثاني (٢٥-٢٠)، والثالث (٢٥-١٤) ليرتفع رصيد المنيا لـ٥ نقاط.

كما سيحل فريق المنيا ضيفـًا على الاتحاد السكندري في منتصف الشهر، في لقاء يجمعهم في تمام الثانية ظهرًا، على صالة الاتحاد السكندري.

ويقود فريق المنيا خلال منافسات هذا الموسم كلًا من أشرف محمد صابر وماجد فوزي، وإشراف على فريق البنات رانيا مختار وإداري الفريق عمر محمد طلعت، تحت قيادة إبراهيم عبدالحكم رئيس الجهاز الفني للكرة الطائرة بالنادي.