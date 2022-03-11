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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

وفاة عروس أثناء الزفة
وفاة عروس أثناء الزفة

اتشحت  قرية الشهداء غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء،  بالسواد عقب  مصرع عروس  أثناء موكب الزفة، في حادث سير وأصيب عريسها الذي تم نقله إلي مستشفي بئر العبد النموذجي ،  في حاله حرجة.

وشارك المئات من أهالي قرية الشهداء، في تشييع جنازة عروس موكب الزفاف.

وشهدت الجنازة تجمع  المئات من أبناء القرية  والقري المجاورة لها جثمان عروس الحادث  الي مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، لدفنها في مدافن القرية.

3 حالات إصابة

وأكدت المصادر الطبية بمحافظة شمال سيناء،  أن مستشفى بئر العبد التموذجي كان قد استقبل أمس الخميس  3 حالات إصابة، إثر حادث تصادم سيارتين من ضمنها سيارة  العروسين، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.. إلا أن العروسه فارقت الحياة.

وقد وصفت المصادر الطبية بمستشفى بئر العبد النموذجي ،  حالة العريس  بالحرجة، ويتم إجراء الجراحة العاجلة له.. وتتولي النيابة التحقيقات في الحادث 
 

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ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

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