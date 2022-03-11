انتظام حركة القطارات بمحطة طنطا

أفادت مصادر بالهيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بانتظام حركة القطارات بمنطقة وسط الدلتا عقب انفصال عربات قطار "القاهرة _ دمياط" حال دخوله أرصفة محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت محطة قطارات طنطا شهدت واقعة انفصال عدد من عربات القطار عن مقدمة القطار مما تسبب في إثارة إصابة الركاب بحالة من الفزع.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطه النجده بورود بلاغ من المواطنين بانفصال عدد من عربات القطار عن مقدمة القطار.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والدفاع المدنى إلى محل الواقعة وتم توصيل العربات إلى مقدمة القطار مرة أخرى وعادت حركة القطارات مرة أخرى إلى العمل.

وكلفت إدارة مباحث النقل والمواصلات بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .