قبل مواجهة بتروجيت .. تعرف على مشوار الإسماعيلي بـ كأس مصر

يستضيف الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، فريق بتروجيت في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت علي ملعبه بالإسماعيلية في إطار دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وتعتبر المشاركة القادمة للدراويش الـ 70 في تاريخه ” حسب المعلومات المتاحة “، ونرصد لكم مشوار الفريق في أقدم المسابقات المحلية، وذلك علي النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي 201 مباراة، فاز 104 تعادل 39 خسر 58، له 315 هدفًا عليه 209 هدفًا، كلين شيت 80 مباراة ” الصعود بضربات الترجيح 9 مرات والخروج 13 مرة بينهم نهائى “

* عدد تواجده فى أدوار البطولة ..

دور الـ 32 .. 27 مرة

دور الـ 16 .. 64 مرة

دور الـ 8 .. 49 مرة

دور الـ 4 .. 24 مرة

دور النهائى .. 6 مرات

* موسم 50 / 51 .. لأول مرة فى نصف النهائى

* موسم 76 / 77 .. لأول مرة فى النهائى

* موسم 96 / 97 .. لأول مرة يتوج بالكأس

* صعد إلى المباراة النهائية 6 مرات ..

وصيف موسم 76 / 77

وصيف موسم 84 / 85

بطلًا لموسم 96 / 97

وصيف موسم 98 / 99

بطلًا لموسم 99 / 2000

وصيف موسم 2002 / 2003

* سجل أهداف الإسماعيلى 100 لاعب ..

محمد صلاح أبو جريشة 15 هدفًا

حسنى عبد ربه 11 هدفًا

على أبو جريشة وأحمد فكرى الصغير 10 أهداف لكلا منهما

أسامه خليل 9 أهداف

محمد محسن أبو جريشة 8 أهداف

بشير عبد الصمد 7 أهداف

شحته وأحمد العجوز ومحمد حمص 6 أهداف لكلا منهم

فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وعماد سليمان وحمزه الجمل ومحمد بركات وعبد الرحمن تراورى 5 أهداف لكلا منهم

رضا وحمدى نوح ومجدى الصياد وجون أوتاكا وعبد الحميد بسيونى وعمر جمال وعبد الله الشحات برصيد 4 أهداف لكلا منهم

آمين دابو وإسماعيل توتو وطارق الصاوى وإيهاب جلال وعصام عبد العال وأحمد الجمل وأحمد سمير فرج وأحمد على وجون آنطوى وعمرو السولية وكريم بامبو 3 أهداف لكلا منهم

صلاح أبو جريشة وسيد أبو جريشة وفكرى راجح والعربى ومحمد حازم ومحسن هاشم وأحمد رزق وياسر عزت وأيمن الجمل وإسلام الشاطر وعماد النحاس وأحمد فتحى ومهاب سعيد ودييجو كالديرون وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم



على عمر وسيد بيضو وسيد شارلى وسيد طرخان وميمى درويش وأحمد بيومى ومصطفى أحمد وهانى فؤاد وأبو بكر غازى وخالد القماش ومحسن عبد الغفاروحماده الرومى وعلاء محمود ومحمد القط وشمس حامد ومحمد فكرى الصغير وأيمن رجب وقدرى لطفى وخالد بيبو وأحمد سامى ورضا سيكا وأنس النور وطارق فهيم وممادو كيتا وسيد معوض وعطيه صابر وحمام إبراهيم ومحمد يونس ومحمد حسيب ويوسف جمال وشريف عبد الفضيل ومحمد فضل ومصطفى كريم وعبد الله السعيد ومحمد السليتى وجودوين وعصام على وإبراهيم حسن ومحمد زيكا ومحمود عبد العزيز وشوقى السعيد وأحمد الصعيدى ومحمود متولى وبهاء مجدى ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وشكرى نجيب وبيكيتى دى سيلفا ومحمد مخلوف هدفًا لكلا منهم

هدف ذاتى من لاعب المقاولون العرب



54 هدفًا لم يستدل عليهم حتى الآن

* هدافو منافسات كأس مصر من الإسماعيلى ..

أسامه خليل موسم 76 / 77 برصيد 5 أهداف

أحمد فكرى الصغير بالتساوى مع أحمد كشرى ورضا عبد العال لاعبا الأهلى موسم 96 / 97 برصيد 5 أهداف لكلا منهما

محمد صلاح أبو جريشة موسم 98 / 99 برصيد 6 أهداف

جون أوتاكا موسم 99 / 2000 برصيد 4 أهداف

عبد الرحمن تراورى موسم 2002 / 2003 برصيد 5 أهداف

* أعلى معدل أهداف .. خلال موسم 99 / 2000 برصيد 14 هدفًا

* خمس مواسم شهدت تسجيله لـ 11 هدفًا .. موسم 95 / 96 – موسم 96 / 97 – موسم 97 / 98 – موسم 2001 / 2002 – موسم 2003 / 2004

* فشل فى احراز أى أهداف .. خلال موسم 38 / 39 – موسم 63 / 64 – موسم 88 / 89 – موسم 92 / 93 – موسم 2000 / 2001 – موسم 2008 / 2009

* أعلى معدل أهداف فى مرماه .. خلال موسم 29 / 30 – موسم 31 / 32 – موسم 45 / 46 – موسم 46 / 47

حافظ على شباكه نظيفة .. خلال موسم 72 / 73 ” 3 مباريات – موسم 2000 / 2001 ” مباراة واحدة ” – موسم 2012 / 2013 ” 4 مباريات ”

هذه الإحصائية تشمل مباريات الإسماعيلي في الموسم الماضي الذي لم يتم تحديد القرار النهائي من استكماله أم إلغائه.