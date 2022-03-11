15 دقيقة .. حارس الوداد يحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والوداد المغربي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على الوداد، ووصل لمرمى المنافس في هجمة رائعة كادت أن تصبح هدف التقدم عن طريق زيزو ولكن منعها حارس الوداد ببراعة شديدة.

واستمر الزمالك في الاستحواذ ولم يهدأ في الهجوم على مرمى الوداد الذي لم يصل لمرمى ابو جبل حتى الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة وصل الوداد في هجمته الأولى على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل على لاعب الوداد.

وعاد الاستحواذ كما كان للاعبي الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى الوداد الذي لم يبدو خطيراََ طوال 15 دقيقة من المباراة.

يضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أشرف داري – يحيى عطية الله – أيوب العملود – أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

خط الهجوم: زهير المترجي – جاي مبينزا



يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد