المؤتمر العلمى العاشر لثقافة القرية.. آفاق التنمية الشاملة للريف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى لليوم الرابع على التوالي فعاليات المؤتمر العلمى العاشر بعنوان "المشروع القومي لتطوير الريف المصري.. نحو حياة كريمة لقري كفر الشيخ" يترأسه د. عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ويتولى أمانته د. يحيى زكريا عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ وذلك بالمركز الثقافى بكفر الشيخ.

أقيمت مائدة مستديرة بعنوان "آفاق التنمية الشاملة لقرى كفر الشيخ" أدارها حمدى سعيد مدير عام ثقافة القرية، شارك فيها د. عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، د. سعيد طنطاوى مدير عام بالتربية والتعليم، د. هدى الطنباوى عضو مجلس النواب، د. أمانى شاكر عميدة كلية التربية النوعية، د.طارق عبدالرحمن د. أيمن عبدالدايم، د. رشدى العدوى، د. جاكلين بشرى.

وأوضحت د. الطنباوى نظرة القيادة السياسية لربوع مصر التى تتطالب من كل مواطن بذل مجهود كبير حتى يتم تغيير القيم السلبية المنتشرة في المجتمع.

كما أشار د. محروس إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في العمل المدني بقرى كفر الشيخ، وتحدث عن الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني، بينما تحدثت د. شاكر عن قوافل مبادرة حياة كريمة في ريف كفر الشيخ، وتناولت بالحديث عن الخدمات الاجتماعية التى يقدمها المجلس القومى للمرأة، كما أوضح د. طنطاوي دور قطاع التعليم والثقافة في تطوير المناهج الدراسية التى تهدف إلى تطوير الريف المصري بخاصة ريف كفر الشيخ.

وفي الختام اجتمع أعضاء المائدة على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ توصيات المؤتمر على أرض الواقع.