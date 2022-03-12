تصميم كلاسيكي.. عودة إصدار موستنج 1967 بإطلالة جديدة | صور وفيديو

عودة للسيارات الكلاسيكية الفريدة وبالتحديد إلى العام 1967 لنري السيارة موستنج فاست باك، ولكن بتقنيات حديثة تحمل أفكار الجيل الجديد الخاص بعالم السيارات، وهذا بالفعل ينطبق على النسخة الجديدة المقدمة من شركة تشارج.

بتصميم كلاسيكي .. عودة اصدار موستنج 1967 باطلالة جديدة |صور

وتستند تشارج على التصميم الخاص بالسيارة الكلاسيكية موستنج فاست باك، مع قدرات كهربائية قوية حيث تتضمن السيارة بطارية 64 كيلوواط/ساعة، مع امكانية قطع مسافة 322 كيلومتر للشحنة الواحدة، بالاضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 50 كيلوواط بالتيار المستمر، وسيقتصر إنتاجها بعدد 499 سيارة فقط.

بتصميم كلاسيكي .. عودة اصدار موستنج 1967 باطلالة جديدة |صور

بينما تستمد قوتها من محركين كهربائيين بقوة 536 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.500 نيوتن/متر، وبامكانية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.9 ثانية.

بتصميم كلاسيكي .. عودة اصدار موستنج 1967 باطلالة جديدة |صور

تعتمد السيارة على مقصورة داخلية تجمع بين الطابع الكلاسيكي والتقنيات العصرية الحديثة، حيث دعمت بمقاعد رياضية من الجلد الفاخر باللون الجملي مع حياكة بنفس اللون، بالاضافة إلى مسند لليد، وقنصول قيادة يتداخل معه اللون الاسود، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس كبيرة الحجم.

بتصميم كلاسيكي .. عودة اصدار موستنج 1967 باطلالة جديدة |صور

وتمتلك السيارة تشارج هيكل خارجي على الطريقة الكلاسيكية الخاصة بموديل 1967 الخاص بموستنج إلى جانب لمسات متطورة، حيث ترتكز على جنوط متعددة الاضلاع باللون الاسود، مع المصابيح الدائرية الشهيرة بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية تتوسط مقدمة السيارة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد اطلاق السيارة لكن تبدأ أسعار النسخة تشارج من 350,000 جنيه استرليني.