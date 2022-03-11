خدمة المواطنين بـ"المصريين الأحرار" تناقش خطة عمل ربع سنوية تستهدف الوصول لكافة فئات المجتمع

عقدت لجنة خدمة المواطنين المركزية لحزب المصريين الأحرار ، اجتماعًا تنظيميًا ، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، وذلك لمناقشة خطة عمل ربع سنوية وعرض اداء اللجنة خلال الفترة الماضية ، بالإضافة لمناقشة الخطة الأستراتيجية العامة للحزب والهادفة لخدمة الشارع المصرى.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هبة تراضي واصل، الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي، واللجنة بقيادة وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية وعضو الهيئة العليا، وكمال عجيب عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس اللجنة، واللواء إحسان عبد القدوس مساعد رئيس اللجنة، ومشاركة اطباء ذو باع في الخدمات العامة.

بدأ الأجتماع بكلمة الأمين العام التي بدورها اشادت بأداء وجهود لجنة خدمة المواطنين المركزية علي كافة المستويات وخاصة الصحية والامور المتعلقة بالإدارة المحلية وطلبت المواطنين.

وقالت هبة واصل، إن الحزب يهدف الوصول للشارع المصرى بكافة السبل وتحقيق اهداف الحزب البناءه والرائدة والقيام بدورنا السياسي اتساقا مع الدور المجتمعي وخدمة المواطن مع مساندة اجهزة ومؤسسات الدولة.

وعرضت رؤية الحزب العامة خلال الفترة المقبلة والتي تتبني الصعيد التنويري والتنموي والتثقيفي وغيرها من الأمور التي تتعلق بدور الحزب واستهداف الشباب والمرأة وذوى الإعاقة وكافة الفئات المجتمعية.

ومن جانبها اعرب وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين عن شكره وتقديره لدور الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل واشراف الدكتورة هبة تراضي الأمين العام، الداعم لتحقيق نجاحات حقيقية وفاعلة مع المواطنين دون المجاهرة بها، واداء اللجنة المتميز خلال الثلاثة شهور الماضية.

وعرض اداء اللجنة علي الأمين العام وخطة العمل للشهور المقبلة والعمل علي تنشيط المركزية واللامركزية المنضبطة من خلال اللجنة بالمحافظات بهدف وصول الخدمات للجميع.

كما ناقش الاجتماع عدة جوانب لتطوير اداء الامانة المركزية والامانات الفرعية والرؤية السياسية للفترة المقبلة والمنظومة الإعلامية التي ينتهج الحزب اتباعها لتقديم رؤي هادفة وواضحة، مع عرض نشاط لجان التدريب ونجاح برنامج براعم وشباب الجمهورية الجديدة.