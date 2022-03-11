مساعد وزير الداخلية الأسبق: توجيهات رئاسية لمواجهة محتكري السلع وضبط الأسواق|فيديو

قدم اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لشهداء الجيش والشرطة بمناسبة الاحتفال يوم الشهيد.

مشيدا بالدور الذي قدمه الفريق عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف، الذي يؤكد أن القائد يسبق جنوده إلى ميدان المعركة.

وقال اللواء فاروق المقرحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الوقوف في وجه التجار الجشعين لمنع احتكار السلع الاستراتيجية، تجار الأزمات والحروب لتحقيق ربح دون النظر إلى مصلحة الوطن واستقراره.

وأشار اللواء فاروق المقرحي، إلى أن جميع أجهزة و إدارات وزارة الداخلية يكافحون محتكري السلع، لافتا إلى أن حجز السلع وزيادة أسعارها أو عدم الإعلان عن الأسعار جريمة، مؤكدا على أن أسعار السلع شهدت انخفاضا عقب توجيه وزارة الداخلية عدة ضربات قاصمة لمواجهة التجار المحتكرين.

