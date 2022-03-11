مساعد وزير الداخلية الأسبق: محتكرو السلع يرتكبون جرائم ضد الوطن ويجب ردعهم

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن محتكري السلع، هم أشخاص منعدمي الضمير، ولا بد من ردعهم بقوة، وخاصة التجار الشجعين الذين يرتكبون جريمة في حق الوطن، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مخازن التجار محتكري السلع.

وتابع اللواء فاروق المقرحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن حجز السلع لزيادة أسعارها أو عدم الإعلان عن الأسعار؛ جريمة، مؤكدا أن أسعار السلع شهدت انخفاضا عقب توجيه وزارة الداخلية عدة ضربات قاصمة لمواجهة التجار المحتكرين.

وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الوقوف في وجه التجار الجشعين؛ لمنع احتكار السلع الاستراتيجية، وتجار الأزمات والحروب؛ لتحقيق ربح، دون النظر إلى مصلحة الوطن واستقراره.