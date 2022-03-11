محافظ البحر الأحمر: لا احتكار للسلع أو قفزات في أسعارها بأسواقنا |فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك اهتماما كبيرا جدا من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أسعار السلع الغذائية، ومدى توافرها في الأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والمكرونة وغير ذلك.

وأضاف عمرو خنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه أجرى جولة موسعة في الأسواق للوقوف على المستجدات حول هذا الشأن.

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقومون باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية.

وتابع أنه خلال الجولة سأل المواطنين عن أسعار السلع، وأكدوا أن الأسعار لا يوجد فيها أي تجاوزات أو قفزات أو احتكار في السلع لدى التجار.

