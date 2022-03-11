محافظ البحر الأحمر: سفراء الدول اللاتينية أشادوا بالإجراءات الاحترازية في مصر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل لقائه بـ 13 سفيراً من سفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك في مستهل زيارتهم لمدينة الغردقة بحضور مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية الدكتورة ماهي عبداللطيف، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير.

وقال اللواء عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سفراء الدول اللاتينية أشادوا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، مشيرا إلى أن الغردقة من أفضل 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم.

تابع محافظ البحر الأحمر، زيارة الوفد تمثل نوعاً من الترويج السياحي للمحافظة الساحلية أمام جمهور الزوار من القارة اللاتينية، مشيراً إلى أن البحر الأحمر، منحها الله مقومات طبيعية لا مثيل لها من محميات و جبال و بحر مفتوح وطبيعة ساحرة.