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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متقدمش للاختبار.. الموسيقيين: ألغينا حفلات مسلم لعدم تقنين وضعه بالنقابة |فيديو

مسلم
مسلم

قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن مؤدي المهرجانات مسلم ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، موضحا أنه لم يتقدم لاختبارات النقابة ولم يقدم أوراقا رسمية له.

وأضاف منصور هندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتقدم لتقنين أوضاعه داخل النقابة، وبناء على ما سبق تبلغ للنقابة إنه سيحيي حفلا في مسرح الزمالك، وتواصلنا مع المسرح وتم إلغاء الحفل، ثم علمت النقابة أنه له حفل في "الفاميلي بارك" وتم إلغاء الحفل أيضا، كما أنه له حفلا في رأس البر وتم إلغاؤه أيضا.

وتابع: "النقابة مبتوقفش أو تمنع حد عن الغناء، المهم يكون عامل تقنين لأوراقه ومعاه تصريح مزاولة المهنة".
 

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