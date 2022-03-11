مهندسو مياه البحيرة يشاركون في انتخابات النقابة

وجه اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بتوفير أتوبيسات خاصة لمهندسي الشركة لنقلهم إلى لجانهم الانتخابية بنقابة المهندسين لتيسير الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وانتهت، انتخابات الإعادة على منصب النقيب العام لمهندسى مصر بين المهندس هانى ضاحى الذى يشغل النقيب العام الحالى و بين المهندس طارق النبراوى النقيب العام السابق.

وأكد نشأت أنه حرص على مشاركة جميع مهندسي الشركة في هذه الانتخابات، اعتزازا لمكانة المهندسين ودورهم الفعال في الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

