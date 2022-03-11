مدة الرئاسة لهيئة المحطات النووية وفقا للقانون .. تعرف عليها

حددت تعديلات قانون رقم 7 لسنه 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، اشكالية تعيين مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والذي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء.

ونص القانون على أن يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.

كما يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يٌشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة علي النحو الآتى:

- رئيس الهيئة ( رئيساً لمجلس الإدارة)

وعضوية كل من :

- أقدم نائب لرئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حاله غيابه أو وجود مانع لديه.

- المستشار القانونى للهيئة.

- خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- خمسة من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضواً بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويح لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للانشطة النووية والإشعاعية.

ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.