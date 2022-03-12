محمد موسى: مصر الجديدة حاجة تانية في عهد الرئيس السيسي

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود شركة صافي، وتعاونها مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البداية كانت من مركز زفتي محافظة الغربية وقد تم إرسال ١٢ شاحنة تحتوي كل منها على ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية بإجمالي ٢٤ ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين، ووصلت ٦ شاحنات تحمل ١٢ ألف كرتونة لمركز قطور، وفى الطريق لمركز بسيون أيضًا ٦ شاحنات تحمل ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية.

أتم، "هكذا تكون الحياة الكريمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تشعر بجميع المواطنين من كافة الطبقات، مشيرا إلى أنه منذ أن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهناك امتيازات كثيرة يتم تقديمها للمواطنين، مضيفا: "لما الدولة تعمل ده مش هتطلعلي جماعة الزيت والسكر تلعب في عداد الانتماء.. مصر الجديدة حاجة تانية".

