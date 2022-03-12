العطش يحاصر 150 فدان بأشمون.. والأهالي يناشدون محافظ المنوفية

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية، بسبب حرمان الأراضي الزراعية من الري بسبب ردم بعض الأهالي ترعة كانت تروي أكثر من 150فدان، وذلك عام 2016 بمعرفة سماسرة الأرض الزراعية على حد قولهم.



وقال الأهالي في استغاثتهم، تم عمل محاضر لـ 43 مخالف وتم تحديد جلسه لهم في محكمة أشمون وتم تقديم شهادة من هندسة ري أشمون للمحكمة تفيد إعادة الشيء لأصله، لافتين أنهم توجهوا للنيابة الإدارية بشكوى مطالبين المسئولين فتح ملف الـ 150فدان التي كانت تروي بالمياه الجوفية الأرض الزراعية".



كما تقدم الأهالي بطلب إحاطة لمجلس النواب بخصوص حرمان الأرض الزراعية في مركز أشمون من الري بعد ردم الترعة يوم 13 /12 /2021 مطالبين إعادة حفر الترعة.



وطالب الإعلامي محمد موسى المسئولين ووزير الري والزراعة ومحافظ المنوفية في النظر لشكوى أهالي أشمون.. وواثق إن هيكون في استجابة لأن مش من المعقول إننا نحكم بإعدام هذه المساحة الكبيرة".

