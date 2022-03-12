أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا .. أمطار بالسواحل الشمالية ..علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها..



الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، مؤكدة أن الاستقرار متوقع مع نهاية الأسبوع المقبل في حالة الطقس.



وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وغدا ذروة موجة الانخفاض، مضيفة أنها تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا ..فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الفضاء الإلكتروني ومنه تطبيقات التواصل الإجتماعى يتم استخدامها سلبيًا، بالرغم من أنه يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، وليس له حكم شرعى سواء بالجواز أو بالمنع، ولكن الحكم الشرعي يكون على طريقة الإستخدام نفسها.

ياقوت: تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري هدية الرئيس السيسي لشعب مصر |فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التعديلات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تعد هدية من الرئيس لجموع الشعب المصري، وتحديدا في عيد الشهيد.

رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: سعر العمرة 4 نجوم بـ 28 ألف جنيه

استعرض برنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة بعد جائحة كورونا.

من جانبه قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، في مداخلة هاتفية، إن انخفاض أسعار العمرة يتوقف على فتح المزيد من الفنادق لاستقبال المعتمرين.

متقدمش للاختبار.. الموسيقيين: ألغينا حفلات مسلم لعدم تقنين وضعه بالنقابة |فيديو

قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن مؤدي المهرجانات مسلم ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، موضحا أنه لم يتقدم لاختبارات النقابة ولم يقدم أوراقا رسمية له.

وأضاف منصور هندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتقدم لتقنين أوضاعه داخل النقابة، وبناء على ما سبق تبلغ للنقابة إنه سيحيي حفلا في مسرح الزمالك، وتواصلنا مع المسرح وتم إلغاء الحفل، ثم علمت النقابة أنه له حفل في "الفاميلي بارك" وتم إلغاء الحفل أيضا، كما أنه له حفلا في رأس البر وتم إلغاؤه أيضا.

رئيس أوكرانيا : نقاتل لمنع الخطر من الوصول إلى أوروبا ..فيديو

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه ممتنون للمساعدات التي قدمتها بولندا لبلادنا، مؤكدا أنه كان من الواضح اننا سنكون في صف واحد مع بولندا التي قدمت لنا الدعم منذ اول يوم لهذه الحرب.

واضاف فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمة مسجلة للرئيس الأوكراني أمام البرلمان البولندي، نقاتل لمنع الخطر من الوصول إلى أوروبا.

مندوب روسيا بمجلس الأمن: اكتشفنا 30 مختبرا بيولوجيا يضم مواد خطيرة

قال ممثل الاتحاد الروسي بمجلس الأمن، إن جائحة كورونا برهنت على هشاشة البشر في مواجهة التحديات البيولوجية، وقضت على العديد من حياه الكثير من الأشخاص حول العالم.

وأضاف ممثل روسيا، خلال كلمته التي ألقاها بالأمم المتحدة، أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية هدفها إنهاء الخطر الكبير الذي تشكله هذه الأسلحة.

عن اتهامها بتعاطي المخدرات.. نيفين مندور: ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة

كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:""باختصار شديد الموضوع ده بالنسبة لي بيضايقني، هو الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، ورحت في الرجلين، وهو بقى بين نارين بين بنته وسمعته، لأن الموضوع مبقاش سمعته بس، لا بقيت سمعة بنته كمان".

الإسكان : تأمين ممشى أهل مصر بشركات متخصصة وكاميرات مراقبة ..فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن "كل اهالينا اللي ساكنين على الصف الأول لنهر النيل، والأجزاء الخلفية سعداء جدا بمشروع “ممشى أهل مصر”، لأنه سيكون متنفس هام لهم للخروج مع عائلاتهم.

واضاف طارق الرفاعي، خلال لقاء له لبرنامج “تعمير”، عبر فضائية “أون اي”، أن الدولة وفرت مكان آمن للمواطنين، وبه كافة الخدمات، ومؤمن بشركات أمن، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة".

يمامة: الوفد جزء من النظام السياسي بالدولة وكان يتعين عليه القيام بدوره المهم.. فيديو

قال دكتور عبد السند يمامة، الرئيس الجديد لحزب الوفد، إنه سيكون هناك تفعيلا لدور الحزب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه وفقا للائحة ستمارس الاستجوابات.

وأضاف عبد السند يمامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان حزب الوفد جزء من النظام السياسي بالدولة وكان يتعين على أن يقوم بدوره الهام، في القضايا الهامة بالدولة.