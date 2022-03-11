الصين تعرب عن قلقها إزاء تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

أعربت الصين عن قلقها إزاء المعلومات التي أعلنت عنها روسيا حول تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن "الصين أخذت بعين الاعتبار وبقلق بالغ، المعلومات التي نشرتها روسيا بهدف ضمان تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة".

وتابع قائلا: "هذه هي التزامات جميع البلدان. ويجب أن تحظى مباعث القلق التي تحدثت عنها روسيا بالاهتمام المناسب".

وأضاف أن الوضع في أوكرانيا يجب أن يعود إلى المجرى السياسي، وأن بكين ستواصل جهودها الدبلوماسية على الساحة الدولية من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا وإحلال السلام.

يذكر أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لإطلاع العالم على برامج أوكرانيا لتطوير أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي.

من جانب آخر، قال فاليري كودينوف، رئيس إدارة صلاحية الطائرات في وكالة النقل الجوي الفيدرالية، اليوم الخميس، إن الصين رفضت دعم روسيا بقطع غيار طائرات في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا إلى الحصول على دعم بعد عقوبات صارمة على الطيران.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال كودينوف إنه من المقرر حل الموقف فيما يتعلق بصيانة الطائرات وواردات قطع الغيار، بما في ذلك من خلال إعادة تصدير المكونات.

ونقلت وكالة “تاس” عن كودينوف قوله: “على حد علمي ... رفضت الصين دعمنا”، مضيفًا أن البحث سيستمر عبر دول أخرى، ربما من خلال تركيا أو الهند.