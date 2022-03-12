فتح: هناك اقصاء للأسرى والمحررين من المشاركة في المؤتمر الثامن للحركة

قال أحمد حسني أمين سر مفوضية الاعلام بحركة فتح ساحة غزة، ان ماتم في المؤتمر السابع للحركة مرشح للتكرار في المؤتمر الثامن بإنتهاج السياسة الاستقصائية من جانب الرئيس الفلسطيني لقيادات الحركة.



وأضاف أحمد حسني، خلال مداخلة هاتفية بقناة on، أن اللجنة التحضرية تحاول تجاوز استثناء الأسرى والمحررين والتعامل معهم انهم لا يحق لهم التمثيل في المؤتمر الثامن فهناك شروط من الادارة الاسرائيلة والأمريكيه لعدم تمثيل هذة الشريحة في المؤتمر الثامن الحركة.



وأضاف أن اي انعقاد بهذا الشكل الاقصائي سيقر العديد من الأزمات ومطلوب من قيادة الحركة الاجتماع و ترتيب اهدافها والعودة الي ادبيات الحركة وحتى لا يتسبب خذا المؤتمر محطة لتفتيت جديد في الحركة.



