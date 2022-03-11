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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد أمريكي على إعلان روسيا إرسال مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا

أول رد أمريكي على
أول رد أمريكي على إرسال مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إرسال روسيا متطوعين من سوريا للقتال في أوكرانيا، أمر يزيد حدة التصعيد في الصراع المستمر منذ 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي "لم نتأكد من صحة جلب روسيا مرتزقة سوريين إلى أوكرانيا.. لكنها إن صحت ستكون انتهاكا جديد".

وأكد أن روسيا تستغل مجلس الأمن في نشر الأكاذيب، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع عقوبات جديدة على موسكو تشمل 12 من أعضاء مجلس الدوما وحظر استيراد المنتجات الفاخرة.

كما أعلن برايس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على زوجة المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وأطفاله البالغين.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

وأمر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بنشر مرتزقة سوريين في أوكرانيا، مضيفا أن الحرب وصلت إلى "نقطة تحول استراتيجية"، مشيرا في خطاب بثه التلفزيون الأوكراني إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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