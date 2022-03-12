تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، إجراء عدة تعديلات على قواعد جائزة الكرة الذهبية التي تمنح كل عام لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” في بيان رسمي، أنه سيتم اختيار الأفضل في العالم بناء على أدائه خلال الموسم، وليس على مدار العام كما كان يتم في السابق.

وأوضح بيان المجلة الفرنسية، أنه سيتم تقييم اللاعب بناءً على أدائه الفردي أولا قبل الجانب الجماعي والبطولات التي حققها مع الفريق.

وأشار بيان “فرانس فوتبول”، إلي أنه سيتم تقليص لجنة التحكيم التي تضم صحفي من كل بلد، حيث سيتم السماح لممثلي أفضل 100 دولة “وفقا لتصنيف الفيفا” بالتصويت، بدلا من ممثلي 170 دولة كما كان يتم في السابق.

وكان ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توج بالنسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية، بينما حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، المركز السابع.

وقدم محمد صلاح أداءً خرافيا مع ليفربول العام الماضي، لكن عدم تتويجه ببطولة جماعية جعله في المركز السابع في سباق الكرة الذهبية 2021.