محافظ كفرالشيخ ونائبه يهنئان الفريق الأول للصعود لدور 16 ببطولة كأس مصر

بعد فوزه على فاركو

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عن سعادتهما بفوز فريق كرة القدم الأول بنادي كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على نظيره فريق نادي فاركو السكندري، بهدفين مقابل هدف واحد، والتي أقيمت على ملعب الثاني في الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويقدم المحافظ ونائبه التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني، وجماهير كفر الشيخ، ومجلس الإدارة على فوز الفريق، وظهوره بالمظهر المشرف لأبناء المحافظة، متمنيان للفريق التوفيق في المباريات المقبلة.

يذكر أن هدفي كفر الشيخ أحرزهما أحمد سعيد "موكا"، في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني محرزًا هدف التعادل بعد تقدم فاركو، وفي الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني يحرز رفعت الهدف الثاني لفريقه كفر الشيخ، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 من البطولة.