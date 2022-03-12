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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معنى الإرهاب

حوادث الإرهاب
حوادث الإرهاب

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الإرهاب.


جاء في حيثيات الحكم أن حكم الإدانة بياناته  عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات  المقصود بها المقصود بالإرهاب وفقاً للمادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات توافرها يستلزم قيام عنصرين ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وحيازة مطبوعات وتسجيلات ترويجاً لأغراضها وحيازة أجهزة اتصالات وبث وذخائر بدون ترخيص.

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