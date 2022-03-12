عرض مادي ضخم.. مجدي أحمد: رفضت إخراج فيلمي حليم والسادات بسبب المحايدة

روي المخرج مجدي أحمد، لأول مرة سبب رفضه لفيلم حليم والسادات رغم العرض المادي الضخم له.

وأضاف “أحمد”، خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الفنان الراحل أحمد زكي عرض عليه فيلم السادات بست أضعاف الرقم الذى يتقاضه، معقبا: “قلت له أني سأخذ السدس ولكن أعمل السادات الذى أريده.. وضحك وفهم ما أريد فعله”.

وتابع انه كان يريد تقديم الفيلم بشكل محايد، إلا أن الفنان أحمد زكي رفض ذلك، ونفس الشئ حدث مع فيلم “حليم”، قائلا: “العمل كان مكتوب بشكل كلاسيكي زائد عن حده.. وعبد الحليم كان شخصية جدلية جدا بالنسبة لي.. بمعني أنه أقام شجار مع أم كلثوم من قبل”.

وأشار: “كان هناك حادثة أخرى أريد إضافتها فى الفيلم وهي تواجده فى المغرب أثناء الإنقلاب على الملك الحسن.. وكان فى الإذاعة يسجل أغنية للملك ودخل رجال الإنقلاب عليه بالرشاشات.. وطالبوا منه تسجيل بيان دعم للثورة على الملك وهو صاحبه.. وأستطاع التفكير فى فكرة لأنه كان شديد الذكاء.. وقال لهم أنه من المعروف إنتماءه لمصر وعبد الناصر.. فهذا شئ يضرهم أنهم إنقلاب تابع لجمال عبد الناصر.. وهناك شيخ أخر قال البيان”.