عاجل
فيات باندا تحصل على ترقيات حتى عام 2026.. صور نشرة المرأة.. طريقة عمل البازلاء والشاورما.. حظك اليوم.. وعلاج سلس البول إحياء..سوزي عرفة تفتتح معرضها الجديد في جاليري أكسيس 15 مارس المفتي يوضح أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي.. عدم تناقل الأخبار الكاذبة والإشاعات.. رفض التفاعل مع المحتوى البذيء.. الابتعاد عن المحتوى الداعي للتحريض على الشر وإثارة الفتنة فى المجتمع أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية يكشف حكم الطلاق الإليكتروني.. مندوب أوكرانيا: نشهد مقابر جماعية في بلادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المفتي يوضح أخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي.. عدم تناقل الأخبار الكاذبة والإشاعات.. رفض التفاعل مع المحتوى البذيء.. الابتعاد عن المحتوى الداعي للتحريض على الشر وإثارة الفتنة فى المجتمع

شوقي علام
شوقي علام

مفتي الجمهورية:

- حديث سيدنا النبيِّ عن السفينة الواحدة ميثاقًا لأخلاق التعامل ورمزًا للنجاة

-  الضبط الاجتماعي إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ حديث النبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم عن السَّفينة الواحدة يُعدُّ ميثاقًا لأخلاق التعامل، ورمزًا للنجاة في كافة شئون الحياة وتعاملاتها، ومنها التَّعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فهو يعطي تصوُّرًا صادقًا لحال المجتمع، وحال أفراده، راسمًا أُطُرَ العلاقة الناظمة بين مكونات المجتمع وَفق مبادئ المسئولية والمساواة؛ حيث قال: "مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا".


جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أنَّ النبيَّ قد بيَّن أن إقدام هؤلاء على تحقيق ما أرادوا سيترتَّب عليه -ضرورةً- إحدى نتيجتين؛ فإمَّا أن يترك القائمون على الأمر هؤلاء وشأنهم، تحت دعوى حريتهم في نصيبهم يفعلون ما يشاءون فيه، فحينئذٍ لا ينتظرون جميعًا إلا الهلاك المحقَّق، وإمَّا أن يقوموا بواجبهم في الحيلولة بينهم وبين وقوع ما يسعون إليه، فحينئذٍ ينجو الجميع.


ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر، ومنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.


وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن عدم تناقل الأخبار الكاذبة والإشاعات من أهم وسائل الأخذ على يد الظالم أو المسيء، ويكون ذلك بعدم تـأييده على الإساءة والظلم، وهو ركن من أركان العلاج، وهذا ينطبق على حالات عدم التفاعل مع المحتوى البذيء أو المحرِّض والمفرِّق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكَّد فضيلته أنَّ مرحلة علاج الأخلاق المذمومة والتي تتمثل في الردع يسبقها مرحلة الوقاية وتتم عن طريق تهذيب الأخلاق، التي تبدأ من المراحل الأولى في التربية داخل الأسرة، والتي تتكامل بمراحل الإيمان والإحسان ومراقبة الله عزَّ وجلَّ، وأعلاها مرتبة الإحسان التي ذكرها المصطفى في حديث سيدنا جبريل معه. 

والإحسان من حيث استقرارُه في القلب هو ما ينظِّم مسألة الأخلاق ويراقبها ليرقِّيها، كما أن طريق الإنسان في المحافظة على حياة ضميره، وطهارة فطرته يحصل من خلال مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال، والأقوال، والأفعال، والحركات، والسكنات، وهي خير مدخل ووسيلة للوقاية من الوقوع في مساوئ الأخلاق.

مفتى الجمهورية حديث النبي النبي حديث السفينة عدم تناقل الأخبار الكاذبة الضبط الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

ترشيحاتنا

تموين القليوبية: 90 مجمع لبيع السلع بأسعار مخفضة..و حملات لضبط الأسواق |فيديو

للشركات المخالفة.. عقوبات تصل لغلق المقار ووقف نشاط التمويل الاستهلاكي

بعد قليل.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما فى قضية الآثار الكبرى

فضل ليلة النصف من شعبان .. 10 أسباب تجعلك تترقب موعدها

أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ