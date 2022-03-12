برلمانية: مصر وفرت بيئة تشريعية تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن الدولة المصرية وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، لافتة أن القيادة السياسية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادي للمرأة وتبذل في إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك.

وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة أولوية وطنية لدى الدولة، مبينة أن مصر من أوائل الدول التى أعدت استراتيجية للتمكين 2030.



ونادت عضو البرلمان، بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الذي بدوره سيجعل معدلى النمو يقفز الى اعلى المؤشرات.



واختتمت النائبة جيهان البيومي :"لا ننسى دور القيادة المصرية متمثلة في الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر نصير المرأة واول من دعم المرأة وكرمها في جميع المحافل".

