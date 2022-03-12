مجدي أحمد: أصحاب ولا أعز فيلم أخلاقي يكشف عن طبقة معينة في المجتمع.. فيديو

قال المخرج مجدي أحمد، إنه رأى فيلم أصحاب ولا أعز منذ ثلاث سنوات فى مهرجان القاهرة النسخة الإيطالي، وأعجبه كثيرا لأن به خيال هائل وأصدقاء متوافقين.

وتحدث “أحمد”، خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، عن المشهد الجدلي لمني زكي فى الفيلم: معقبا: “من الناحية الدرامية لم أفهم لماذا قامت بذلك.. واحنا للأسف نقوم بعمل مزج بين الشخصية الدرامية وبين الشخصية الحقيقية”.

وتابع: “يجب معرفة أن تلك ليست مني زكي.. ولكنها الشخصية التي تقدمها مني زكي.. ولذلك أتعجب كثيرا من شخص حقير يراسل زوجها ليطلقها.. والفيلم أخلاقي جدا لأنه يكشف عن طبقة معينة من المجتمع”.