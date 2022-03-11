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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الإعداد لمؤتمر المناخ

شكري
شكري

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يُسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال الاتصال تناوُل موضوعات عمل المُناخ ذات الأولوية؛ كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
 

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