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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال زيارته لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

الملك أحمد فؤاد الثانى يهدى جمعية فتيان الكشافة المصرية مجموعة من المقتنيات

حفل جمعية فتيان الكشافة
حفل جمعية فتيان الكشافة المصرية

استضاف مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، الملك أحمد فؤاد الثاني، والوفد المرافق له أثناء زيارته التى يقوم بها الفترة الراهنة للقاهرة حيث استقبله عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة ومسئولو المركز.

شهد الملك أحمد فؤاد الثانى حفل جمعية فتيان الكشافة المصرية الذى أقيم بالمركز، وتضمن كلمة افتتاحية للسيد أشرف شعلان رئيس الجمعية المركزية لفتيان الكشافة المصرية، وتقديم عرض مصور باللغة الفرنسية عن تاريخ الكشافة المصرية ،وتاريخ حركة كشافة ومرشدات وادى النيل، وفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وأهدى الملك أحمد فؤاد الثانى جمعية فتيان الكشافة المصرية بعض المقتنيات وتسليم الصورة الأصلية للملك فاروق حاملاً علم فتيان الكشافة المصرية بمناسبة العيد المئوي لفتيان الكشافة المصرية.

وقام رئيس جمعية فتيان الكشافة بتقليد الملك أحمد  فؤاد الثانى بوسام الشكر من الطبقة الأولى.

كما شهدت الزيارة القيام بجولة تفقدية داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة شملت المرور بالملاعب الرياضية وصالات الأنشطة، وحمامات السباحة، والمبنى الاجتماعى، والمسرح الرومانى، والأماكن المخصصة للأسر والأطفال، والتعرف على ما يُقدم للأعضاء من أنشطة رياضية مختلفة.

أعرب الملك أحمد فؤاد الثانى عن انبهاره بما شاهده من بنية تحتية رياضية مميزة داخل المركز، وتنوع الخدمات المقدمة للأعضاء، والإقبال الكبير منهم نحو ممارسة الرياضة وشتى الأنشطة بالمركز، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية فى تطوير مراكز الشباب والأندية لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب، وكذا دعمها الواضح للحركة الكشفية.

الملك أحمد فؤاد وزارة الشباب الكشافة الشباب

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