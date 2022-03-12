خبير اقتصادي: بعض الأسعار بدأت في الانخفاض عالميا

قال الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، أن المعروض لدينا يكفي السوق الداخلي، وهناك استغلال من بعض الناس بإستباق الحدث لزيادة الأسعار بدرجة كبيرة.



وأضاف مصطفى بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى، أنه بالرغم من وجود الدقيق ارتفعت الأسعار خارج عن نطاق الواقع المنطق، ولدينا وافر من السلع تكفي لشهور عديدة.



وأوضح أن روسيا وأوكرانيا تبحث عن أسواق لضخ القمح بها في أسرع وقت، وبعض الأسعار عالميا بدأت في الانخفاض، والدولة تتدخل في زيادة المعروض من السلع داخل المعارض وأسعارها أقل من السوق ٢٠%.

https://youtu.be/g5yQxs7fRXM