الحكومة تبدأ إجراءات التنمية الشاملة في المحافظات..26 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية ..تطوير الميناء والكورنيش وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

التخطيط :

26 مليار جنيه استثمارات عامة في 313 مشروعًا بالإسكندرية بخطة 21/2022

وفد من الكويت يطلع على التجربة المصرية في الإدارة الاستراتيجية



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.



وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 313 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 تبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 44,4% عن خطة عام 20/2021.

خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 12,44 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 47,8%، يليه قطاع البترول بقيمة 3,9 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3,2 مليار جنيه بنسبة 12,3%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,95 مليار جنيه بنسبة 11,3%، وقطاع التنمية المحلية 1,25 مليار جنيه بنسبة 4,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 8,8%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,39 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 54 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 100 مشروعًا في توجيه نحو 200 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق ورصف الطرق والشوارع ورفع كفاءة الكورنيش.

أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توجيه 139 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة الكهرباء، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا منها إحلال وتجديد مباني الجامعة الأهلية بالاسكندرية ببرج العرب، واستكمال الجامعة التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، إلى جانب إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بالمحافظة، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ 9 مشروعات منها تطوير ميناء الاسكندرية، إعادة تأهيل ترام الرمل محطة فيكتوريا/المنشية، تطوير الرياح البحيري/ترعة النوبارية.

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وفدًا من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإدارة الاستراتيجية، وذلك على هامش فعاليات البرنامج التدريبي " قيادة التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام" لـ11 متدرب من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت.

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء جاء في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة التخطيط في قيادة جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإشراف على وضع خطط للدولة تتسق ورؤية مصر 2030 على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، وفي ظل تضافر الجهود الإقليمية والمؤسسية لتبادل الخبرات في مجال الإدارة الاستراتيجية، مؤكده ارتباط الوزارة بروابط تعاون وثيقة وأهمها مجال التميز الحكومي على المستوى العربي.

واستعرض مصطفى تجربة الوزارة في مجال التخطيط الاستراتيجي ونشأة الإدارة الاستراتيجية وما تضطلع به من مهام، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الإدارة في تحقيق رؤية الوزارة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.



وأوضح مصطفى أن الحاجة إلى إصدار أدلة تتمثل في إمكانية الرجوع لها عند الحاجة، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة المؤسسية للوزارة، مع توحيد المفاهيم والمصطلحات وضمان وجود لغة واحدة، فضلًا عن ضمان التزام العاملين بدورة العمل والخطوات والإطار الزمني المحدد بالأدلة، إلى جانب كونها وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار لضمان اتساقها مع المتغيرات وأفضل الممارسات العالمية.

وحول إصدارات الإدارة الاستراتيجية أشار مصطفى إلى دليل الإدارة الاستراتيجية، الدليل الاجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجية، دليل اختيار مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، دليل إدارة المشروعات والبرامج والأداء.



وخلال اللقاء استعرض فريق عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة ماهية الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والسياسات، إدارة المشروعات والبرامج والأداء، المتابعـة والتقييـم، وأوضح فريق العمل أن إدارة المشروعات والبرامج والأداء تساعد، من خلال عملياتها وإجراءاتها، قادة الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة على تنفيذ ما تم وضعه ضمن الخطة الاستراتيجية من رؤية مستقبلية وغايات وأهداف استراتيجية وتحقيق تلك الرؤية بما يحقق مهام الوحدة في إطار الروية العامة للدولة رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج عمل الحكومة، من خلال تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات لإدارة ومتابعة المبادرات والمشروعات والبرامج، والتي تضع أساسًا سليمًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية وقيادة التغيير والتحول.



كما شهد اللقاء التعريف بإصدارات الإدارة الإستراتيجيـة والأدلة الاسترشادية لعملية الإدارة الاستراتيجية والمتاحة على الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط الإلكتروني https://bit.ly/3huvOLN



