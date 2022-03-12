بـ الدوم.. شريف محمد فؤاد يبدع بأغنية حاجة مستخبية.. فيديو

أبدع المتسابق، “شريف محمد فؤاد" في أداء أغنية حاجة مستخبية للمطرب محمد حماقي، وذلك ببرنامج “الدوم”، عبر فضائية “أون”.

وانطلقت منافسات المتسابقين في حلقات برنامج "الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط،، الذي يذاع على قناة "أون".



مسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

وعلى سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل المكونة من الفنانة ليلي علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.



ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.