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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة الوداد ليست الأولي.. الزمالك يخسر للمرة السابعة بدوري الأبطال على ملعبه

مباراة الزمالك والوداد
مباراة الزمالك والوداد المغربي

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وبتلك النتيجة يقترب الفارس الأبيض من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

 

 وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم السبت على ساجرادا، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين من دور المجموعات في دوري ابطال إفريقيا.

 

هزيمة الزمالك امام الوداد البيضاوي هي الهزيمة رقم ٧ للقلعة البيضاء على ملعبه في البطولات الافريقية.

 

تلقى الزمالك خسارة على ملعبه أمام النادي الأهلي عام ٢٠٠٥ حيث التقى قطبي الكرة المصرية لأول مرة في دوري الأبطال في نصف النهائي عندما حقق الأحمر الفوز 2-1 في مباراة الذهاب بهدفين من عماد متعب ومحمد بركات فيما سجل هدف الأبيض حازم إمام.
 

فاز الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدف دون مقابل ٢٠١٢ في المباراة التي جرت بدون جمهور على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
 

مازيمبي تغلب على نادي الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2012 بالقاهرة بهدفين لهدف
 

ودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في استاد الإسكندرية عام 2014.
 

في عام ٢٠١٦ فاز صن دوانز الجنوب إفريقي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسط حضور جماهيري بإستاد بترو سبورت، في إطار الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.
 

وحقق عام 2021 فريق الترجي التونسي فوزا هاما على فريق الزمالك بهدف نظيف في عقر داره بإستاد القاهرة الدولي خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
 

وخسر نادى الزمالك مساء أمس الجمعة أمام نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد أحرزه يحي جبران في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة.

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