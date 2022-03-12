محمد أنور: أنا أهلاوي وبعت قفص تين شوكي عشان اشتري تيشرت النادي

كشف الفنان محمد أنور، عن انتمائه في رياضة كرة القدم واي فريق يشجعه، بين الأندية المصرية.

وقال محمد أنور، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء يوم الجمعة، إن :"انا اهلاوي ويشجع النادي الأهلي في الدوى المصري في كرة القدم".

وأضاف محمد أنور، أن :"انا اهلاوي، وبعت قفص تين شوكي في الشارع، عشان اشتري تيشرت النادي الأهلي".

فيما كشف الفنان محمد أنور، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا انه لا يحب الخروج من المنزل كثيرا ويفضل الجلوس في المنزل في اوقات الفراغ والراحة.

وأضاف محمد أنور، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن :"عندي في البيت مش بدخل حد يصلح اي حاجة تكسر، وبحب أصلح بنفسي كل شيء وحتى لو انتي لا أعرف كيفية الإصلاح".

وتابع الفنان محمد أنور، أن :"في الحقيقة لم أنجح في هذا الأمر، وهذه عادة اخذتها عن والدي، وفي النهاية اطلب من عامل أصلح المشكلة لاني فشلت".



