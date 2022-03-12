بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.. تعرف على أخر 8 حروب في أوروبا

عرض برنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة، من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، يوم الجمعة، فيديو جراف، حمل عنوان :"بعد الحرب الاوكرانية الروسية.. 8 حروب شهدتها أوروبا"

وأظهر الانفوجراف تفاصيل الحروب الثمانية التي عاستها أوروبا في القرون الماضية، والتي سبقت الحرب الاوكرانية الروسية الحالية.

https://fb.watch/bHCFLkeSlj/

فيما توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تستمر العقوبات والصراع بين القوى العظمى بين أمريكا وروسيا وأوروبا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأمور ترفع من أسعار البترول عالميا.

وأوضح مدحت يوسف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، يوم الجمعة، أن كلما كان هناك حالة توتر وحظر وغيره كلما كان هناك حالة توتر عالمية، متابعل أنه عندما يتخطى سعر خام برنت الـ130 دولار للبرميل، هذا يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة المصرية.

وتابع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن موازنة الدولة سوف تتأثر كثيرا فى الفترة المقبلة نظرا لزيادة الأسعار، مستدركا أن استمرار حالة التوتر والحرب