أخبار السيارات| سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022.. عودة إصدار موستنج 1967 بإطلالة جديدة 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

تعتبر النسخة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات.

عودة للسيارات الكلاسيكية الفريدة وبالتحديد إلى العام 1967 لنري السيارة موستنج فاست باك، ولكن بتقنيات حديثة تحمل أفكار الجيل الجديد الخاص بعالم السيارات، وهذا بالفعل ينطبق على النسخة الجديدة المقدمة من شركة تشارج.

أضافت شركة تعديل السيارات المثيرة للجدل "مانسوري" ترقيات قوية لسيارة فيراري F8 Spider، للمرة الثانة والتي تظهر جانبها الجامح من خلال العديد من الإضافات المصنوعة من ألياف الكربون، وبدلاً من الحصول على تجديد كامل؛ تحصل السيارة على ما يشير إليه اختصاصي خدمات ما بعد البيع على أنه مجموعة تحسينات قوية تمنح السيارة مظهرا مميزا من كل زاوية.

تقدم شركة الفا روميو الايطالية مجموعة من الاصدارات المتميزة داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة الرياضية جوليا موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق القطري عبر 4 فئات من التجهيزات.

يعتبر تغيير تيل الفرامل الخلفي أحد أبرز مكونات السيارة المتعلقة بالسلامة والأمان، ويتطلب اهتماماً وعناية دورية خاصة حتى لا يؤثر ذلك على كفاءة عمل الفرامل واستقرار السيارة، حيث يتطلب تغييرة في مواعيد محددة أو عند الحاجة لذلك.