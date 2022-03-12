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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الحضور الجماهيرى الضخم بحفل دبي.. تامر حسنى: حبايب قلبي الغاليين

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور من حفله الاخير بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية.

وعلق تامر حسنى على الصور قائلاً : “من حفل القرية العالمية بدبي كل شكر لجماهير الإمارات العظيمة وكل الجاليات العربية والمصرية اللي حضرت النهاردة وسجلوا أعلى حضور جماهيري، أنا كمان بحبكم وبحبكم أكتر" .

وتابع تامر حسنى حديثه قائلاً : “ حبايب قلبي الغاليين من كل قلبي شكراً على استقبالكم الغالي ومحبتكم الكبيرة” .

تامر حسني يشعل حفل القرية العالمية بمدينة دبي.. شاهد

اليوم.. حفل تامر حسني في دبي

فيلم تامر حسني :


وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام:"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

أحدث أعمال تامر حسنى:


يذكر أن أحدث أعمال تامر حسنى السينمائية، فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كلا من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم: إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وطرح تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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