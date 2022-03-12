أخطاء دفاعية ورعونة هجومية.. أسباب خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

خسارة الفارس الأبيض أمام الوداد المغربي تجعل الزمالك يقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم السبت على ساجرادا، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين.

صدى البلد يستعرض أسباب سقوط فريق الزمالك أمام نظيره الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

يعتبر أحد أبرز أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي هو عدم القراءة الجيدة للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا للقاء وقيامه بإجراء تغيير ساهم في إضعاف الشق الهجومي للفارس الأبيض.

فيريرا لجأ إلى سحب المتميز أحمد سيد زيزو ما ساهم في إراحة الخطوط الخلفية للوداد المغربي والتأثير على الفاعلية الهجومية للقلعة البيضاء في ظل إمكانياته على إرسال التمريرات الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

حالة من علامات الاستفهام ثارت حول أداء المغربي أشرف بنشرقي في لقاء الأمس أمام الوداد المغربي حيث ظهر بشكل سيء ولم يستفيد منه الفارس الأبيض من النواحي الفنية سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي.

وما زاد الأمر سوءا الإبقاء على بنشرقي في الملعب من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا وعدم استبداله رغم أنه لم يقدم أي مردود هجومي في مباراتي الوداد سواء التي أقيمت في المغرب أو في القاهرة.

أبرز أسباب خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي تمثلت في حالة التوهان لخط الوسط من جانب الثنائي إمام عاشور ومحمد أشرف روقا إلى جانب عدم القدرة على الربط بين خط الدفاع والهجوم وغياب إمداد الخطوط الأمامية بأية تمريرات حاسمة.

وتأثر خط الوسط بغياب المخضرم طارق حامد ما جعل مهمة لاعبو الوداد المغربي سهلة في السيطرة على متوسط الميدان وشن هجمات على دفاعات القلعة البيضاء.

لم يختلف خط الهجوم للزمالك عن بقية الخطوط المهلهلة في مباراة الوداد المغربي واتسم أداء ثنائي الهجوم عمر السعيد ومن بعده التونسي سيف الدين الجزيري بالرعونة والتباطؤ في إنهاء الهجمات لصالح القلعة البيضاء.

هجوم نادي الزمالك في مباراة الوداد المغربي كان خارج الخدمة رغم خوض اللقاء على ملعب استاد القاهرة ووسط حضور جماهيري تعداده 5 آلاف مشجع إلا أن ثنائي الهجوم لم يشكلا أية خطورة على مرمى الحارس المغربي ولم يظهر سوي على استحياء خاصة في الشوط الثاني.

شهدت مباراة الزمالك أمام الوداد المغربي غياب الجبهة اليمني عن القيام بواجباتها في إمداد الخط الأمامي بالكرات العرضية في ظل وجود التونسي الدولي حمزة المثلوثي وظهر الفارس الأبيض وكأنه يلعب منقوصا.

حمزة المثلوثي لم يمثل أية إضافة أمام الوداد المغربي ويعتبر مستوى أداؤه أقل من أي لاعب عادي في صفوف القلعة البيضاء وبات نقطة ضعف في الجبهة اليمني للنادي الأبيض على المستوي المحلى والإفريقي.

شهدت مباراة الزمالك والوداد المغربي أخطاء دفاعية بالجملة من قبل ثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ونتج عنها هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها يحي جبران بعد لمس الونش الكرة بيده.

ثنائي دفاع الزمالك ظهرا بمستوى أداء كارثي ووضح الاهتزاز في قدراتهم الدفاعية وارتكبا أخطاء قاتلة في الخطوط الخلفية شكلت خطورة للفريق المغربي ونجح في استغلال إحداها وسجل هدف اللقاء الوحيد.

من الأسباب التي ساهمت في سقوط الزمالك على ملعبه ووسط جماهيره تراجع مستوى الحارس الدولي محمد أبوجبل بغرابة وخروجه الخاطئ مرتين للإمساك بالكرة وفشله في ذلك.

أبوجبل يبدو أن تركيزه ينصب على ورقة التجديد لعقده مع نادي الزمالك ودخل في وصلة مشادات مع جماهير الفارس الأبيض ما يوضح فقدان التركيز لدي الحارس الدولي داخل المستطيل الأخضر.

غياب الاستقرار الفني

عاني نادي الزمالك من غياب الاستقرار الفني وتغيير المدربين قبل المباريات الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا بعدما سبق له الاستعانة بخدمات الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإطاحة بالبرتغالي باتشيكو وخسر حينها الزمالك امام الترجي التونسي في القاهرة وبعدها استعان الفارس الأبيض بالبرتغالي فيريرا بعد فك الارتباط مع كارتيرون بالتراضي.



شن الزمالك هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على الوداد، ووصل لمرمى المنافس في هجمة رائعة كادت أن تصبح هدف التقدم عن طريق زيزو ولكن منعها حارس الوداد ببراعة شديدة.

واستمر الزمالك في الاستحواذ ولم يهدأ في الهجوم على مرمى الوداد الذي لم يصل لمرمى أبو جبل حتى الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة وصل الوداد في هجمته الأولى على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل على لاعب الوداد.

وعاد الاستحواذ كما كان للاعبي الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى الوداد الذي لم يبدو خطيراََ طوال 15 دقيقة من المباراة.

وزادت الخطورة على مرمى الوداد من لاعبي الزمالك، وصنع الزمالك هجمة في الدقيقة 18 من عمر المباراة توقفت عند الجبهة اليمنى بصافرة الحكم الذي احتسب خطأ على الوداد من منطقة خطرة.

مرر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الكرة التي احتسبها الحكم خطأ ليقتنصها عمر السعيد من فوق الرؤوس ولكن أخطأ الشباك التي كانت خالية واهدر فرصة هدف للأبيض.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة أخطأ محمود علاء في منطقة خطرة امام منطقة الجزاء، وتسبب في تلقي محمود حمدي الونش بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على لاعب الوداد.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عاد الزمالك للهجوم ووصل لمرمى الوداد مرة أخرى عن طريق إمام عاشور الذي توغل من الجبهة اليمنى ولكن لم تكتمل الهجمة كما يريد لاعبي الزمالك ومرت بجوار المرمى.

تدخل محمود حمدي الونش في كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، واعترضها بيده فاحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 47.

سجل يحيى جبران كابتن فريق الوداد الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك عن طريق تسديده لركلة الجزاء التي تسبب فيها الونش.

وفي المقابل حاول الزمالك العودة للمباراة ورد الهدف سريعاََ، ووصل لاعبي الأبيض لمنطقة جزاء الوداد وطالبوا بركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة لمدافع الوداد ولكن لم يحتسبها حكم المباراة.

وقرر فيريرا المدير الفني للزمالك إجراء أول تبديل بخروج عمر السعيد ونزول سيف الدين الجزيري بدلاََ منه في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



