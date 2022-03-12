أمريكا: قلقين من التصعيد الروسي لحملات التضليل لخداع الغرب

عقب على اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بتركيا

ناقشت واشنطن وكييف نتائج المباحثات الأخيرة التي جرت بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في تركيا الخميس.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا وناقشا ما دار في الاجتماع الثلاثي مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين تبادلا التعبير عن القلق من أن روسيا تصعد حملات التضليل لخداع الغرب بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وشهد الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا، تأكيدًا على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية بأوكرانيا مفتوحة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب مشاركته في اجتماع ثلاثي إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة "بلتا" الرسمية للأنباء في بيلاروسيا إن زعيمي روسيا وبيلاروسيا اتفقا اليوم على أن تزود موسكو جارتها الصغيرة بأحدث العتاد العسكري في المستقبل القريب.

وجاءت هذه المباحثات وسط اتهام واشنطن،الجمعة، روسيا بإرسال "متطوعين" من سوريا للقتال في أوكرانيا مما يزيد حدة التصعيد.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، إن "روسيا تستغل مجلس الأمن في نشر الأكاذيب".

وفي إطار هذا الاتهام، نفى مصدر فيما يسمى بلجان درعا المركزية التي تضم وجهاء من محافظة درعا، توجه مقاتلين من المحافظة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: "جرت اجتماعات بين وجهاء محافظة درعا وقيادات اللواء الثامن في محافظة درعا وتم الاتفاق على رفض توجه أي من أبناء محافظة درعا سواء من مقاتلي اللواء الثامن المدعوم من روسيا أو أي شخص من أبناء محافظة درعا".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو اتفقا خلال اجتماعهما في الكرملين على اتخاذ خطوات مشتركة من أجل الدعم المتبادل في وجه العقوبات الغربية بما في ذلك ما يتعلق بأسعار الطاقة، فيما لم تقدم الوكالة تفاصيل.