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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إحياء..سوزي عرفة تفتتح معرضها الجديد في جاليري أكسيس 15 مارس

صدى البلد

تحت عنوان "إحياء" تُقدم الفنانة سوزي عرفة معرضها الشخصي الجديد الذي يُفتتح يوم الثلاثاء القادم 15 مارس2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري أكسيس بوسط القاهرة.

"إحياء" عنواناً يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية والفنية فمن المنظور الأشمل والأعم سعت الفنانة سوزي عرفة في هذه التجربة إلى تجسيد فكرة فلسفية تكشف هواجسها وتطلعاتها تجاه الحياة وما يطرأ عليها من تغيير، أعمال مختلفة الخامات تبوح بعفوية عن رؤيتها لهذا العالم، ومن حيث التفاصيل لجأت الفنانة إلى توظيف المادة توظيفاً نقدياً يرفض الاستسلام لما آلت إليه الأمور ..فنراها قد استخدمت في بعض أعمالها أخشاب قديمة وبراميل وغيرها من الخامات التي كانت ذات قيمة يوماً ما، تراهن أنه بالفن يُمكن إعادة الحياة لأشياء مهملة من حولنا مثل قطعة الخشب المستهلكة فباتت غير مرغوب فيها وقد كانت ذات يوم شجرة جميلة مثمرة، إنطلاقاً من هذه الفكرة تأتي المعالجات النهائية لتحول الخامات المتنوعة والمفردات المختلفة إلى عناصر بصرية محسوسة."
 

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الفنانة سوزي عرفة .. تفرغت للفن من 2005 وصقلت موهبتها عبر الكورسات الفنية الحرة وورش العمل، شاركت في العديد من المعارض الجماعية بمصر والخارج منذ عام 2008، ولها معرض شخصي سابق في عام 2014 بقاعة نهضة مصر بمتحف محمود مختار، كما للفنانة مقتنيات لدى أفراد داخل مصر وفي عدد من الدول.

يستمر المعرض حتى 27 مارس بجاليري أكسيس (10 ش النبراوي متفرع من شارع شامبليون بوسط البلد)

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ذوى الهمم قادرون مبدعون قاعة نهضة مصر محمود مختار إحياء جاليري أكسيس

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