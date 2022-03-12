الأحد .. افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطيني بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر" بساحة الأوبرا" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اسبوع الفليم الفلسطيني الخامس ، والذي يقام بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية، وذلك في الفترة من الأحد 13 مارس وحتي الأربعاء 16 مارس .



يأتي أسبوع الفيلم الفلسطيني بالقاهرة تزامنا مع يوم الثقافة الفلسطينية والذي يوافق ميلاد الشاعر الكبير الراحل محمود درويش في 13 مارس 1941، حيث تعرض مجموعة من الأفلام الروائية والتسجيلية والوثائقية الفلسطينية.



تبدأ العروض في الثالثة عصر الأحد 13 مارس، بفيلم الافتتاح " عمر" للمخرج محمد نايف علي، يليه عرض افلام فيلم "الكوفية " للمخرجة افنان القطراوي ، "صبايا كلمنجارو" للمخرجة ميساء الشاعر ، "يوما ما" للمخرجة أسماء المصري ، "ميلاد مر" للمخرج محمد فرحان ، "بين ضفتين" للمخرج تامر شوامرة ،"ابن الشوارع" للمخرج محمد المغني.



الاثنين 14 مارس تعرض افلام "عائد إلى غزة " اخراج خالد الشيخ ، "حياة بالقطارة" اخراج خميس المصري، "صيف حار جدا" اخراج أريج أبوعيد، "عشر حكايات من الحياة مع دون هتشيسون" اخراج بسام المهر،"مونولوجات غزة عشرة أعوام وللحلم بقية " اخراج ایمان عون، "ترميم" اخراج إبراهيم عطلة، "منع أمني" اخراج محمد المغني، "المتوج بأوراق الغار" اخراج حياة أمجد لبان.



الثلاثاء 15 مارس تعرض افلام "العشرين" اخراج منه الله احمد، "المفتاح" اخراج فتحي عمر، "لو أخذوه" اخراج ليالي کیلاني، "أرض ميتة" اخراج أمجاد هب الريح،" بطول 120 كم"اخراج وسيم خير، "شطة 58 " اخراج يوسف الديك ، "ادم" اخراج أية ملكة.



ويختتم اسبوع الفيلم الفسطيني الأربعاء 16 مارس واحتفاء بفيلم "استعادة" للمخراج رشید مشهراوي كمت تعرض افلام "خلف السياج" اخراج تمارا ابو لبن، "العنصرية" اخراج فايق جرادة،" الراعية" اخراج فداء عطايا، "حراس الأرض"اخراج رائد دزدار، " غزة مونامور" اخراج عرب ناصر - طرزان ناصر.



بالإضافة إلى عقد حلقات انقاشية وورش عمل لصناعة الأفلام، كذلك ندوتين الأولي وتحمل عنوان" الفيلم الفلسطيني في المهرجانات الدولية والمنصات الحديثة "، الندوة الثانية وتحمل عنوان "القدس في السينما العربية" .