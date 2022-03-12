سكان ديسط مركز طلخا بالدقهلية يطالبون برصف الطرق وبناء فصول إضافية بمدرسة القرية

أرسل القارئ رجب المهدي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود خدمات بقريته .

وقال المهدي في شكواه نعاني نحن سكان قرية ديسط مركز طلخا دقهلية من وجود طريق بين العزبه وقرية ديسط يحتاج إلى الرصف والإنارة وتوجد مدرسة تم بنائها من التسعينات دور واحد وتحتاج إلى بناء أدوار أخرى لاستيعاب إعداد أكبر من الطلاب.



وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم 01058610694.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.