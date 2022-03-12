أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تبكى على المسرح.. طرح بروموهات مسلسلات رمضان 2022

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :
شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام " فيديو للفنان شيرين عبد الوهاب خلال احيائها حفلاً بدولة الكويت خلال الساعات الماضية ، وظهرت شيرين تبكي على المسرح .
وارتدت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل “ سويت شريت ” من اللون الاسود وبنطلون جلد من اللون ذاته لتتخلى عن فستان السهرة.
ميبقاش قلبكم اسود.. شيرين عبد الوهاب تتألق فى حفلها بالكويت | صور
تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.
طرح برومو مسلسل في بيتنا روبوت 2 وشريف مدكور ضيف شرف|فيديو
طرحت قناة الحياة البرومو الأول لـ مسلسل في بيتنا روبوت ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .
وظهر فى البرومو الإعلامى شريف مدكور ، والذى من المقرر ان يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقة ضمن الأحداث .
طرح برومو مسلسل بابلو لـ حسن الرداد .. فيديو
طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل بابلو عبر موقع الفيديوهات الشهير برومو مسلسل “ بابلو ” ، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد الماراثون الرمضاني القادم .
وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.
بعد الحضور الجماهيرى الضخم بحفل دبي.. تامر حسنى: حبايب قلبي الغاليين
نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور من حفله الاخير بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية.
خالد حماد: إنتهيت من الموسيقى التصويرية لـ الباب الأخضر قصة أسامة أنور عكاشة
كشف الموسيقار الكبير خالد حماد إنه إنتهى من وضع الموسيقى التصوير لفيلم الباب الأخضر ، والذى يتعاون فيه مع المخرج رؤوف عبد العزيز .
وتابع الموسيقار خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فيلم الباب الاخضر حلو ومختلف ، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز وسيناريو الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة .
مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد
أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضانى لعام 2022 ، حيث من المقرر ان يتنافس ما يقرب من 20 عملاً فنياً، ومن بين تلك الاعمال هناك مسلسلات درامية تعتمد على الـ 15 حلقة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال.