أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب تبكى على المسرح.. طرح بروموهات مسلسلات رمضان 2022

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام " فيديو للفنان شيرين عبد الوهاب خلال احيائها حفلاً بدولة الكويت خلال الساعات الماضية ، وظهرت شيرين تبكي على المسرح .

وارتدت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل “ سويت شريت ” من اللون الاسود وبنطلون جلد من اللون ذاته لتتخلى عن فستان السهرة.

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

طرحت قناة الحياة البرومو الأول لـ مسلسل في بيتنا روبوت ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وظهر فى البرومو الإعلامى شريف مدكور ، والذى من المقرر ان يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقة ضمن الأحداث .

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل بابلو عبر موقع الفيديوهات الشهير برومو مسلسل “ بابلو ” ، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد الماراثون الرمضاني القادم .

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور من حفله الاخير بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية.

كشف الموسيقار الكبير خالد حماد إنه إنتهى من وضع الموسيقى التصوير لفيلم الباب الأخضر ، والذى يتعاون فيه مع المخرج رؤوف عبد العزيز .

وتابع الموسيقار خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فيلم الباب الاخضر حلو ومختلف ، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز وسيناريو الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة .

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضانى لعام 2022 ، حيث من المقرر ان يتنافس ما يقرب من 20 عملاً فنياً، ومن بين تلك الاعمال هناك مسلسلات درامية تعتمد على الـ 15 حلقة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال.