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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| حشود عسكرية كبيرة تقترب من كييف.. وأمريكا تفرض حزمة عقوبات رابعة على روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس أوكرانيا: الغزاة خطفوا عمدة ميليتوبول
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، اختُطاف عمدة ميليتوبول على يد جنود روس متواجدون بالمدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

قوات روسية تختطف مسئولا أوكرانيا بعد رفضه التعاون معها
اتهم وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، الجمعة، القوات الروسية بانتهاك القانون الدولي و"اختطاف" عمدة مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

بنك دويتشه الألماني يعلن انسحابه من روسيا

واشنطن : قلقون من أكاذيب روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا |فيديو

أمريكا: قلقين من التصعيد الروسي لحملات التضليل لخداع الغرب
ناقشت واشنطن وكييف نتائج المباحثات الأخيرة التي جرت بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في تركيا الخميس.

الأمم المتحدة: 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ الحرب الروسية
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير بينهم 41 طفلا.

بنك دويتشه الألماني يعلن انسحابه من روسيا
أعلن ”دويتشه بنك“، أكبر مصرف في ألمانيا، الجمعة أنه سينسحب من روسيا، حاذيا بذلك حذو مؤسسات مالية دولية أُخرى.

إيران: لا موعد محدد لاستئناف المحادثات النووية
قال مستشار فريق التفاوض الإيراني، محمد مرندي، مساء الجمعة، إنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والقوى الدولية.

أوكرانيا.. صور أقمار صناعية تظهر حشود روسية كبيرة قرب كييف
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن شركة "ماكسار" الأمريكية نشرت صورًا جديدة لأقمار صناعية تظهر حشود روسية كثيفة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

الأمم المتحدة تحسم الجدل حول امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية
أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أنه لا يوجد دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية، في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن وحلفاؤها، روسيا بنشر هذا الادعاء غير المؤكد كمقدمة محتملة لشن هجمات بيولوجية أو كيماوية.

بايدن يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة في هذه الحالة
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، من وقوع "حرب عالمية ثالثة" حال المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف الناتو.

أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بروسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

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