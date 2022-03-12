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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهروب فى الملاجئ .. أستراليا تعلن حالة طوارئ بسبب الفيضانات

فيضان
فيضان

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد  إعلان  أستراليا حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات.


صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت الماضى، أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الفيضانات القاتلة التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا وأودت بحياة 22 شخصا.

وقال موريسون إن إعلان الطوارئ "سيضمن عمل سلطات الطوارئ المتاحة للتغلب على أي عقبة تواجهها"، خلال زيارة إلى ليسمور التي شهدت الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز الشمالية حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم الأسبوع الماضي.

وصدرت تحذيرات على مستوى البلاد بعد أن وصل مستوى الأمطار إلى متر في بعض المناطق وفاضت الأنهر وغمرت المدن، ما دفع بالسكان إلى الفرار أو البحث عن ملاجئ في المرتفعات.

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