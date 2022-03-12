القباج: زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 1400 من يناير 2022.. نواب: القرار يرفع كفاءة حياة المواطنين

برلماني: رفع الحد الأدني للأجر التأميني انتصارا لأصحاب المعاشات

برلماني: رفع الحد الأدني للأجر التأميني يرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات

وزيرة التضامن: الوزارة تدرس المفاضلة بين التوجيه بالدعم النقدي والعيني بحلول شهر رمضان

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انه تم رفع الحد الادنى للاجر التأميني من اول يناير 2022 الى 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيه.

وصرحت وزيرة التضامن الإجتماعي على هامش فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذى يقام بمحافظة الأقصر إن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة بيانات نحو مليون و300 ألف أسرة مستفيدة من أسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

فيما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى خلال الفترة القادمة؛ لتنسيق الدعم الموجه للمواطنين الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقالت القباج إن الوزارة تدرس المفاضلة بين توجيه الدعم المقدم منها والجمعيات بمناسبة شهر رمضان الكريم، بين كرتونة السلع وقسيمة شراء السلع، في إطار توفير تكلفة النقل، وتنشيط الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المستهدفة لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية

وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان مساعي الحكومة في رفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، كما أوضحوا أهم فوائد رفع الحد الأدني للأجر التأميني وما هي فلسفة إصدار هذا القرار.

وقد قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في دعم الفئات الأكثر إحتياجا للمساندة والتضامن، من أجل دمجهم بشبكة الحماية الاجتماعية التي تمت صياغتها بشكل دقيق وأكثر إحترافية.

وأكد مهنى لـ صدي البلد، أن قرار وزارة التضامن برفع الحد الأدني للأجر التأميني ١٤٠٠ جنيه يعد إنتصارا كبيرا لأصحاب المعاشات، حيث يأتي هذا القرار إتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي بدعم هذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك تركيز قوي من الدولة علي الطبقة البسيطة ومنها مستفيدي المعاشات والموظفين.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلى أن رفع الحد الأدني للأجر التأميني يعتبر أحد الحلول التي وضعتها الحكومة لتخفيف آثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تتزامن مع وجود موجة تضخم عالمية، موضحا أن الدولة تسعي لاحتواء الأزمات بأقل خسائر ودون وقوع أي ضرر علي مصلحة المواطن

وأختتم البرلماني: “نري جهود ملموس ثمارها على أرض الواقع، نتيجة رصد ومتابعة الحكومة لمطالب المواطنين والعمل علي تلبيتها في زمن قياسي”.

فيما قال النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الحكومة دائما تنحاز للفئات البسيطة ومحدوي الدخل وتسعي لحل مشكلاتهم بمختلف الجوانب وأهمها الناحية المادية للمواطن، معقبا " الدولة عمرها ما بخلت علي أهلها بأي حاجة " حيث يأتي هذا ضمن أهداف إستراتيجية حقوق الإنسان التي تطبقها القيادة السياسية.

وأضاف " بدر" في تصريحات ل " صدي البلد" أن قرار وزارة التضامن برفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي ١٤٠٠ جنيها بعد أن كان ١٢٠٠ جنيها، يهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات خاصة وأن هناك عدد كبير من المستفيدين من فئة كبار السن، قائلا " الناس دي ياما خدمت البلد بجهدها ودلوقتي الدولة بتكافئهم ".

ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلي أن هناك نسبة كبيرة من الموازنة العامة تؤول إلي أصحاب المعاشات مما يعد ذلك أبرز دليل علي دعم القيادة السياسية لهذه الفئة والعمل علي منحها حياة كريمة في شتي الجوانب وهذا ما لوحظ في تقديم الكثير من المساعدات والإمتيازات لهم بشكل دائم.

وتابع البرلماني، لا شك أن الأزمات العالمية يكون لها رجع صدي في إحداث أثارا سلبية علي مختلف الدول مثلما حدث بالأزمة الأوكرانية الروسية والتي سارعت الحكومة بوضع حلول واقعية لتفادي أي أضرار قد تلحق بالدولة المصرية وشعبها.