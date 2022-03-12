الأوقاف تعلن تفاصيل اختبارات المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة الجدد

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء (المجموعة الثانية) من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة لمديريات (الإسكندرية والمنيا والفيوم ودمياط) من خريجي الكليات الأزهرية التالية:

( الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة (الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون) ، والدراسات الإسلامية والعربية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية ، والإعلام ، والقرآن الكريم).



وأكدت الوزارة في بيانها على أمرين :

1- أن جميع من سينجح في هذه المسابقة سيتم اعتماده على بند التحسين.

2- سيتم الاختبار شفويًّا بالمديريات الإقليمية.



فعلى الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من السادة الآتية أسماؤهم الحضور بمقر مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجرية الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، وصورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.



وينبه على كل مدير مديرية التأكد من انطباق شروط الإعلان على المتقدم، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 14/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. السيد صادق صادق أحمد عبد ربه دمياط

2. العربي السيد العربي عبده الجوهري دمياط

3. إبراهيم الدسوقى محمد إبراهيم الحديدي دمياط

4. إسلام أيمن فؤاد دمياط

5. إسلام رضا محمد السالوس دمياط

6. إسلام محمد علي جودة دمياط

7. أحمد إسماعيل محمد أحمد الجندي دمياط

8. أحمد إسماعيل مندي عبد الرحمن دمياط

9. أحمد أحمد عبد العزيز الشافعي دمياط

10. أحمد جاد كمال محمد خضيرة دمياط

11. أحمد رجب أبو المعاطي محمد دمياط

12. أحمد سامح فتح الله إبراهيم فتيح دمياط

13. أحمد طارق محمد سليم نوفل دمياط

14. أحمد علاء السيد أحمد سليم دمياط

15. أحمد كامل أحمد شنب دمياط

16. أحمد محمد عبد الفتاح سالم دمياط

17. أحمد محمد نصحي الألفي دمياط

18. أحمد هشام عبد العزيز الأزهري دمياط

19. بلال السيد عوض الدغيدي دمياط

20. حسن أحمد حسن أبو الفتوح فودة دمياط

21. خالد طلعت محمد الألفي دمياط

22. سامح محرم النادي دمياط

23. صلاح مصطفى أحمد دياب دمياط

24. طارق مصطفى محمد الزيني دمياط

25. عباس مجاهد محمد بازيد دمياط

26. عبد الرحمن أحمد السيد عبد الرحمن دمياط

27. عبد الرحمن أكرم محمد أحمد جبر دمياط

28. عبد الرحمن زكريا زكريا سمرة دمياط

29. عبد الرحمن سمير أحمد سيف الصعيدي دمياط

30. عبد الرحمن عاطف عوض بحيري دمياط

31. عبد الرحمن عبد الجليل السيد محمود بدوي دمياط

32. عبد الرحمن عبد الله السيد الهندي دمياط

33. عبد الله السيد محمد محمد حواس دمياط

34. عبد الله أحمد فوزي محمود الأديب دمياط

35. عبد الله أمين محمد الشحات أمين دمياط

36. عبد الله طارق عبد القادر جاب الله دمياط

37. عبد الله محبوب المغاوري المتولي المحلاوي دمياط

38. عبد الله محمد أحمد عبد العاطي عطا دمياط

39. عبد الله وحيد مجاهد محمد البراوي دمياط

40. عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد أحمد غربية دمياط

41. علاء الدين سادات إسماعيل جمعة دمياط

42. علي عبده عبده بحيري دمياط

43. عمر السعيد عبد الحميد المنشاوي دمياط

44. عمر إبراهيم محمد رزق عبد السلام عمر دمياط

45. عمر مجدي علي شهاب الدين دمياط

46. عمرو أيمن أسعد دمياط

47. عمرو حسن حسن محمد أبو ستة دمياط

48. عمرو فتحي طه أبو النجا دمياط

49. عوض عوض عرفة الفار دمياط

50. كريم حسن حسن سليم دمياط

51. إبراهيم أحمد محمد فرج الفيوم

52. إبراهيم عيد محمد شعبان الفيوم

53. إبراهيم محمد رمضان عبد التواب الفيوم

54. إبراهيم محمود سيد سالم الفيوم

55. أبو بكر عيد معوض إبراهيم الفيوم

56. أحمد جمال زين عزيزالدين الفيوم

57. أحمد جمعة معوض محمد الفيوم

58. أحمد حسين محمد أحمد الفيوم

59. أحمد رجب محمد علي الفيوم

60. أحمد سعيد إسماعيل قنديل الفيوم

61. أحمد سيد عشيري متولي الفيوم

62. أحمد سيد محمد أحمد الفيوم

63. أحمد شعبان أحمد عبد الموجود الفيوم

64. أحمد شعبان محمد عبد الرحمن عبد الخالق الفيوم

65. أحمد عادل عبد التواب حسين الفيوم

66. أحمد عبد الحميد سيد سليمان الفيوم

67. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد الفيوم

68. أحمد عبد الغني عبد العاطي عبد البصير الفيوم

69. أحمد عبد المنعم أحمد الفيوم

70. أحمد عبد المنعم صوفي محمود الفيوم

71. أحمد عبد الهادي محمود عبد الهادي الفيوم

72. أحمد عبد الواحد عبد التواب عبد الواحد الفيوم

73. أحمد عزت أبو بكر عبد الحميد الفيوم

74. أحمد عطية أحمد عبد الرزاق الفيوم

75. أحمد علي عبد التواب جعفر الفيوم

76. أحمد علي عبد الله أحمد الفيوم

77. أحمد علي عبد الهادي عبد الرحمن الفيوم

78. أحمد عمر محمد حسن منسي الفيوم

79. أحمد قطب محمود السيد الفيوم

80. أحمد كريم أحمد عبد التواب الفيوم

81. أحمد لطفي عبد العاطي جودة الفيوم

82. أحمد محمد أمين قرني الفيوم

83. أحمد محمد حامد محمد الفيوم

84. أحمد محمد حسن رمضان الفيوم

85. أحمد محمد عبد التواب الفيوم

86. أحمد محمد عبد اللطيف بركات الفيوم

87. أحمد محمد عبد المنعم السيد الفيوم

88. أحمد محمد عبد الناصر عبد البديع الفيوم

89. أحمد محمد محمد أحمد الفيوم

90. أحمد محمد محمد قاسم الفيوم

91. أحمد محمود أحمد حسن منجود الفيوم

92. أحمد محمود حسين أحمد الفيوم

93. أحمد محمود عويس عبد التواب الفيوم

94. أحمد مكرم علي عبد الناصر الفيوم

95. أحمد ممدوح عبد الله علي الفيوم

96. أحمد نبيل أحمد عبد السلام الفيوم

97. أحمد يحيى عبد التواب إمام الفيوم

98. آدم سالم محمد أحمد الفيوم

99. أسامة رمضان عبد العزيز محمد الفيوم

100. أسامة سيد عبد الشفيع بدر الفيوم

101. إبراهيم أحمد أمين محمد الإسكندرية

102. إبراهيم أنور إبراهيم علي محفوظ الإسكندرية

103. إبراهيم عادل إبراهيم حسن الإسكندرية

104. إبراهيم عاطف راضي مصطفى الإسكندرية

105. إبراهيم فرحات إبراهيم السعيد الإسكندرية

106. أحمد السيد فتح الله الكريوني الإسكندرية

107. أحمد بكر محمد أحمد الإسكندرية

108. أحمد حمدي السيد مرسال الإسكندرية

109. أحمد رمضان محمود محمد سعد أبو هندي الإسكندرية

110. أحمد طلحة محمد أحمد الإسكندرية

111. أحمد عبد اللطيف السيد علي الشيخ علي الإسكندرية

112. أحمد عبد المؤمن محمد محمد علي هندي الإسكندرية

113. أحمد عبده فتحي عبده الإسكندرية

114. أحمد عزت حلمي إسماعيل بركات الإسكندرية

115. أحمد عيد حامد الإسكندرية

116. أحمد فرحات سعد أحمد الإسكندرية

117. أحمد محمد توفيق باشا الإسكندرية

118. أحمد محمد صادق فهمي الإسكندرية

119. أحمد محمد عبد الحميد منصور الشريف الإسكندرية

120. أحمد هاشم محمد بدوي الشاذلي الإسكندرية

121. أحمد وحيد محمد حسنين الإسكندرية

122. أحمد وليد عرض الإسكندرية

123. أمير عبد المنصف عبد السلام الفرنواني الإسكندرية

124. أيمن صبري إبراهيم الإسكندرية

125. أيوب عيد علي إبراهيم الإسكندرية

126. بلال رشاد أبو اليزيد محمد الإسكندرية

127. حسن سعيد محمد علي نعمة الله الإسكندرية

128. حسن محمد حسن إسماعيل الإسكندرية

129. حسن مرسي محمد محمد الإسكندرية

130. حسين فوزي حسين محمد الإسكندرية

131. حمدي حسين أحمد عبد المولى الإسكندرية

132. حمدين زوزو عبد الحميد الزيات الإسكندرية

133. خميس زعبلة عبد اللطيف الشنديدي الإسكندرية

134. خيرى محمد بسيوني بيومي الإسكندرية

135. راضي صالح محمد صالح أبو طالب الإسكندرية

136. رأفت علي عبد الكريم إبراهيم صيام الإسكندرية

137. رضا محمد عوض محمد حسن قاسم الإسكندرية

138. رمزي جمال الششتاوي أحمد عبد الله الإسكندرية

139. سامح شحات السيد محمد صيام الإسكندرية

140. سعد رضا نعمان عسكرية الإسكندرية

141. سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم الإسكندرية

142. سعد محمد سعد سلامة إسماعيل الإسكندرية

143. سهيل شريف زكي عمران الإسكندرية

144. شادي فوزي السيد عشري الإسكندرية

145. شعبان سعد أحمد كواشتي الإسكندرية

146. شعبان فتوح أحمد برهامي الدخاخني الإسكندرية

147. صالح محمد حسن طه الإسكندرية

148. صبحي عوض عبد الفضيل فتح الله الإسكندرية

149. صبحي محمد محمد سيد أحمد الإسكندرية

150. صلاح أبو سيف إبراهيم الأبيض الإسكندرية

151. إبراهيم أحمد عبد الحفيظ عبد الرحيم المنيا

152. إبراهيم فتحي صدقي سعيد المنيا

153. أبو النجا عنتر علي حسن المنيا

154. أبو بكر محمد علي عبد الحفيظ المنيا

155. أبو زيد جابر عبد الرحيم أبو زيد المنيا

156. أحمد إبراهيم سليم محمد المنيا

157. أحمد إسماعيل إبراهيم محمد المنيا

158. أحمد إسماعيل عبد الباقي محمد المنيا

159. أحمد السيد قطب خليفة المنيا

160. أحمد جمال أحمد عبد الحافظ المنيا

161. أحمد جمال عبد الوكيل عبد الرحيم المنيا

162. أحمد حجاج محمد محمد المنيا

163. أحمد حسن عبد المنعم عبد الغني المنيا

164. أحمد حمدي عبد الحليم إسماعيل المنيا

165. أحمد حمدي محمد قطب المنيا

166. أحمد خالد إبراهيم من محمد المنيا

167. أحمد خلف عبد الصبور المنيا

168. أحمد خلف عطا خلف المنيا

169. أحمد راضي حسين عبد الرحمن المنيا

170. أحمد ربيع أحمد محمد المنيا

171. أحمد ربيع عبد الله بخيت المنيا

172. أحمد ربيع محمد جاد الحق المنيا

173. أحمد رجب إبراهيم عبد الظاهر عمر المنيا

174. أحمد رجب أحمد محمد المنيا

175. أحمد رجب إمام عبد الغني المنيا

176. أحمد رجب حسن محمد المنيا

177. أحمد رجب عثمان صديق المنيا

178. أحمد رمضان عبد الحميد دكروري المنيا

179. أحمد سعد عبد الله عبد العزيز المنيا

180. أحمد سعيد عطا الله علي المنيا

181. أحمد سليمان إبراهيم أحمد المنيا

182. أحمد سيد عبد المالك سيد المنيا

183. أحمد شحاتة حافظ عبد المقصود المنيا

184. أحمد شعبان أحمد حافظ المنيا

185. أحمد شعبان حسن أحمد المنيا

186. أحمد صابر خيري عبد الباقي المنيا

187. أحمد صابر علي عثمان المنيا

188. أحمد صبحي عبد المعز زيان المنيا

189. أحمد صبحي علي عبد اللطيف المنيا

190. أحمد صلاح محمد السيد المنيا

191. أحمد طه عصام الدين سلطان المنيا

192. أحمد عاشور عبد الله أحمد المنيا

193. أحمد عامر عبد الحفيظ عبد الرحمن المنيا

194. أحمد عامر عبد الصبور طلب المنيا

195. أحمد عبد الباسط محمد عبد الرحيم المنيا

196. أحمد عبد الجواد محمد المنيا

197. أحمد عبد الفتاح أحمد خليل المنيا

198. أحمد عبد الفتاح علام عبد الشافي المنيا

199. أحمد عبد الله حفظي حسن المنيا

200. أحمد عبد الله مرسي عباس المنيا

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